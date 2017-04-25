В Бишкеке состоялось открытие конференции "CAREN"

25 апреля 2017, 13:25 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Кыргызско-Турецком университете "Манас" состоялось открытие второй Региональной сетевой конференции "CAREN" (The Central Asian Research and Education Network), которая представляет собой современное воплощение Великого шелкового пути посредством IT-технологий.

Мероприятие проходило под председательством доктора Р.Ф.Янца при участии представителей государственных и академических учреждений Кыргызстана, а также Европейского и Азиатского регионов.

"За последние 14 лет Интернет фундаментально изменил многое во всем мире и смог настолько глубоко проникнуть в общество, что сегодня без него не представляется работа ни в одной индустрии. Однако возможности Интернета не позволяют ему самостоятельно обеспечить совместную работу коммерческих, государственных, академических, социальных и других сфер. Необходимо еще отметить о сложностях контроля информационного потока, который действует в Интернет-среде. "CAREN" является первой высокосортной сетью в Центральной Азии, которая обеспечивает качественное решение озвученных проблем. В этой связи Европейский союз принял решение со-финансировать данный проект и принимать активное участие в его разработке и продвижении", - отметил в своей вступительной речи глава делегации Европейского Союза в КР, Посол Чезаре Де Монтис.

Проект "CAREN" в Центральной Азии работает с 2009 года. Целью проекта было определено оказание поддержки продвижению науки и образования в названном регионе. В Кыргызстане он начал свою деятельность в рамках проекта "Ассоциация науки и образования", куда входят более 70 образовательных и научных учреждений республики. На данный момент более 100 тысяч студентов, преподавателей, научных сотрудников и школьников получили возможность к доступу сети Интернет, что позволяет им беспрепятственно знакомиться с интеллектуальными электронными ресурсам Европейского и Азиатского континентов.

"На протяжении многих веков Великий шелковый путь связывал Европу и Центральную Азию, способствуя торговле, обмену знаниями и культурой между Востоком и Западом. Спустя 2 тысячи лет проект Европейской комиссии и Центральноазиатской исследовательской и образовательной сети "CAREN" обновляет этот путь на маршруте высокоскоростной сети передачи данных XXI века для исследований и образования. Наука и образование, мониторинг за геофизическими процессами, ледниками и изменениями климата, телемедицина и сохранение культурного наследия являются приоритетными приложениями сети "CAREN". Проект способствует цели достижения устойчивого развития путем преодоления цифрового разрыва и объединяет научно-образовательные сети университетов и исследовательских институтов, что приводит к социально-экономическому росту всего Центральноазиатского региона", - рассказал в своем презентационном выступлении академик Аскар Кутанов.

Своим опытом участия в работе проекта "CAREN" поделились представители Академии наук Республики Таджикистан в лице Вице-президента названного учреждения Рустама Азизова.

"В Академии наук Таджикистана сегодня работают 16 научно-исследовательских институтов, а также 4 научных центра и 3 филиала Академии наук в областях республики. Все они очень активно используют данную сеть, работая над крупными проектами в области астрофизики, сейсмологии и многих других областях, где без данной программы невозможно обработать, получать данные, анализировать огромные объемы информации и делиться ими с теми, кто сотрудничает с нами в этой системе".

Региональная конференция продлится два дня полуторачасовыми сессиями, на которых будут обсуждены вопросы по региональному сотрудничеству сети в сфере образования, телемедицины, управления рисками стихийных бедствий, а также планы создания электронных библиотек.