ИАЦ "Кабар": Есть ли необходимость переноса избыточных предприятий Китая в Кыргызстан?

25 апреля 2017, 13:19 Комментарии

Перенос избыточных мощностей Китая в Кыргызстан в рамках развития "Экономического пояса Шелкового пути" обсуждается с 2016 года. Правительство Кыргызстана уже определило 42 предприятия, которые могли бы быть задействованы в грандиозном проекте по оживлению кыргызстанской промышленности и как следствие экономики, но вопрос так и остается на месте. Кроме того, экспертное сообщество обеспокоено вопросом экологии, поскольку Китай может перенести в Кыргызстан и нечистые с экологической точки зрения виды производства, что может нанести вред экологии страны. И как следствие поднимается резонный вопрос: есть ли необходимость в переносе излишних производственных мощностей Китая в ущерб экологии страны?

Аргументы в пользу переноса

Во время встречи глав МИД КР Эрлана Абдылдаева и КНР Ван И, которая состоялась в 2016 году, китайская сторона поддержала предложение кыргызской стороны о переводе китайских избыточных мощностей в республику и соответствующим ведомствам Кыргызстана были даны поручения проработать все необходимые вопросы.

В качестве аргумента в пользу необходимости переноса китайских предприятий Минэконом КР приводит тот факт, что это несет массу плюсов для республики. Также к основным плюсам были отнесены появления рабочих мест, поступление налоговых отчислений, увеличение экспорта кыргызстанской продукции на рынке ЕАЭС. В Минэкономе также отмечают, что благодаря экспорту будут увеличиваться поступления валюты в Кыргызстан, а это в свою очередь приведет к оживлению и оздоровлению экономики страны. Более того, в Кыргызстан придут новые технологии.

По словам замминистра экономики КР А.Сазбакова, Китай в этом плане шагнул намного вперед. "И если эти технологии прибудут к нам, то это послужит толчком для нашего внутреннего рынка. Помимо этого, когда создается какое-то предприятие, то возле него создаются много маленьких предприятий, которые будут поставлять сырье. Это даст большой эффект для развития среднего и малого бизнеса", - говорит он.

Как отметил глава Минэкономики КР А.Кожошев, премьер КНР Ли Кэцян предложил перенести производство из Китая в простаивающие заводы в Кыргызстана. Таких объектов по данным Минэкономики насчитывается 42.

Резонным аргументом звучит и то, что партнерство будет за счет частных вливаний, что в свою очередь обеспечит быстрое решение вопросов без проволочек. Но самым главным во всем этом вопросе является то, что кыргызская сторона не будет вкладывать ни копейки. С нашей стороны будут предоставлены только производственные площади.

Почему Кыргызстан, а не другая страна региона?

Интерес Китая в Кыргызстане обусловлен тем, что республика является членом Евразийского экономического союза, который представляет из себя многомиллионный рынок. И если переносить излишние производственные предприятия Китая в одну из стран, где наблюдается удорожание себестоимости производства за счет более высоких зарплат, дорогой электроэнергии и так далее, то это в конечном счете скажется на цене товара.

Кыргызстан же может предоставить большое число квалифицированной рабочей силы, которая остается нетрудоустроенной, а также дешевую энергию и, самое главное, щадящий налоговый режим, который отличается от тех же режимов в странах ЕАЭС.

Наряду с этим можно также заметить, что Китай заинтересован в инвестировании в экономику Кыргызстана. За 8 месяцев 2016 года объем инвестиций из Китая составил 120 млн долларов США, что на 57,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Китай также является одним из основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. На это указывает объем торговли между странами, который значительно вырос в 2016 году. По данным министерства коммерции КНР, за 8 месяцев 2016 года торговый оборот между КР и КНР превысил 3,4 млрд долларов и вырос на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 60%. По данным же кыргызской стороны товарооборот между КР и КНР за 7 месяцев 2016 года составил 824 млн долларов. И с каждым годом эти показатели будут только расти.

"2017 год будет характеризоваться продолжающимся ростом китайских инвестиций в Центрально-азиатский регион. Ожидается, что будет реализован и запущен ряд новых проектов. Это и строительство газопровода "Центральная Азия-Китай" с ачалом в Туркменистане, это модернизация Бишкекской ТЭЦ, это альтернативная дорога "Север-Юг" Кыргызстана. До сегодняшнего дня Север и Юг Кыргызстана были связаны только одной дорогой "Бишкек-Ош", остававшейся единственной транспортной артерией. В 2017 году ожидается запуск второй дороги - альтернативной. Она скажется заметно на росте внутренней торговли и экономики Кыргызстана", - сказал экс-директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин.

В настоящее время большая часть продукции Кыргызстана экспортируется на рынки ЕАЭС, в основном в Россию и Казахстан, а Китай занимает в общем товарообороте Кыргызстана второе место после России.

По данным Минэкономики КР, объем экспорта кыргызской продукции в Китай вырос на 88,3%, а импорт товаров из Китая вырос на 725,5 млн долларов или на 62%.

Серьезный дисбаланс торговли наблюдается между двумя странами из-за того, что Кыргызстан больше импортирует, чем экспортирует. Доля Китая в общем торговом обороте составляет около 30%, в том числе в экспорте - 2,1%, в импорте – 25,2%.

И на этом фоне перенос излишних мощностей Китая в Кыргызстан, как ожидается, должен улучшить ситуацию.

Тем не менее, вопросу экологии необходимо уделять серьезное внимание.

"Ведь не секрет, что одной из главных причин желания переноса заводов Китай называет проблемы, связанные с загазованностью воздуха или загрязнением воды", - сказал глава Минэкономики А.Кожошев.

"И здесь мы поставили жесткие условия – продолжил он. - Только при удовлетворении всех экологических норм будет ставиться вопрос о переносе того или иного предприятия.

Я понимаю беспокойство СМИ и кыргызстанцев. Горький опыт уже есть, так что смею заверить - экологическая чистота предприятий будет ставиться на первое место при обсуждении условий".

Ему, по сути, вторит председатель комитета по промышленной политике, содействию экспорта, развитию инфраструктуры и ГЧП Торгово-промышленной палаты КР Кубат Рахимов: "Нам надо выйти из парадигмы вторичности. Если Китай выводит предприятия с "грязными" технологиями, это совершенно не значит, что мы должны как собаки нестись за брошенной косточкой. Не те времена, не та эпоха. И КНР, и Кыргызстан подписали Парижское соглашение по климату. В нем обозначен курс на так называемое низкоуглеродное устойчивое развитие, которое прописано, кстати, и в НСУР на 2013-2017 годы. Но декларации и истинное положение дел расходились – в частности, реконструкция Бишкекской ТЭЦ может оказаться "экологической бомбой", так как ТЭЦ почти полностью отказывается от потребления практически безвредного природного газа в пользу высокозольного низкокалорийного бурого угля. Вместо энергетической независимости мы можем получить финансовую зависимость от могущественного соседа и непредсказуемые экологические последствия. Меня настораживает то, как китайская компания одинаково наплевательски подошла к реконструкции ТЭЦ в Душанбе и Бишкеке (это одна и та же компания ТВЕА - прим. ред.). Она просто не дает общественности ознакомиться с оценкой воздействия на окружающую среду – такое ощущение, что эти наиважнейшие документы просто отсутствуют в природе.

Соответственно, где гарантия того, что при переносе китайских предприятий будут соблюдены экологические нормы? Боюсь, что в условиях практически полного отсутствия системы наказаний за экологические правонарушения, мы получим устаревшие предприятия и испорченную экологию. Есть другой вариант – мы становимся поставщиком экологически чистых продуктов питания в КНР и зоной отдыха для состоятельных китайских туристов. Здесь китайские инвестиции могут и должны приветствоваться. Единственный вид предприятий, который может сейчас принять Кыргызстан из Китая – это производство оборудования для возобновляемых источников энергии (солнечные панели, ветровые установки, микро-ГЭС, биогаз и так далее) и всевозможных систем очистки воды и воздуха, различные энергоэффективные решения. Кыргызстан должен выйти из подростковой пубертатности в многовекторной политике и не пытаться получать гранты на экологию из Запада и одновременно перенося смертельно опасные предприятия с Востока - в один прекрасный момент гранты иссякнут, и мы можем остаться просто грязной промышленной периферией Китая с нерадостным будущим. Иногда что-то лучше не делать вообще, чем жалеть о том, что сделал всю жизнь" - добавил он.

Эксперт по международным делам Эдил Осмонбетов также считает, что в данном вопросе необходимо проявить осторожность. "Поскольку Китай в настоящее время активно развивается, и эта страна отказывается от устаревшей модели экономики, то есть Китай не хочет больше быть "мастерской мира" и хочет, чтобы малоэффективные и несовременные виды производства были перенесены на территории сопредельных государств", - говорит он.

По словам эксперта по международным делам, эта идея, с одной стороны, привлекательна, поскольку появятся рабочие места и будут строиться заводы. "Но тут надо понимать, что эта модель экономического развития старая. Почему они от нее избавляются? Потому что они хотят инновационную и современную экономику. Кроме того, технологический процесс у них экологически нечистый и устаревший. В Китае серьезно загрязнена окружающая среда. Поэтому необходимо отнестись внимательно к экологическим и технологическим аспектам этого вопроса. Ведь может произойти так, что все это приведет к отрицательным экологическим последствиям. С одной стороны, мы будет экономически развиваться, а с другой стороны, нанесем колоссальный экологический ущерб уникальной природе Кыргызстана", - говорит Э.Осмонбетов.

Он также отмечает, что промышленное производство, конечно, нужно. Но нужны и инновации, и поэтому нужно соблюсти баланс.

Таким образом, в переносе излишнего производства из Китая в Кыргызстан несет в себе экономические выгоды для всей страны, но с другой стороны Кыргызстану нужны технологии, которые не будут наносить вред экологии страны и в перспективе станут локомотивом экологически чистого производства в регионе.

Эрмек Абдрисаев

ИАЦ "Кабар"