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В Бишкеке родилась тройня

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422404-ru.html

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Хорошие новости: в Бишкеке женщина после ЭКО родила тройню

25 апреля 2017, 13:30       Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В Городском перинатальном центре 34-летняя жительница Бишкека Аида Батыралиева 25 апреля родила тройню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Два мальчика и девочка извлечены из утробы матери путем проведения операции кесарева сечения.
Вес первого ребенка, девочки – 1668 гр., второго, мальчика, - 1665гр., и третьего, мальчика, - 1645 гр.
По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля в 16:00 с диагнозом 31 – 32 неделя беременности, "Экстракорпоральное оплодотворение". Роженицу прооперировали, операция прошла успешно.
Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.

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