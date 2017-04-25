В Бишкеке родилась тройня

25 апреля 2017, 13:30 Комментарии

Бишкек, 25 апреля /Кабар/. В Городском перинатальном центре 34-летняя жительница Бишкека Аида Батыралиева 25 апреля родила тройню. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Два мальчика и девочка извлечены из утробы матери путем проведения операции кесарева сечения.

Вес первого ребенка, девочки – 1668 гр., второго, мальчика, - 1665гр., и третьего, мальчика, - 1645 гр.

По словам медиков, Аида Батыралиева поступила в ГПЦ 24 апреля в 16:00 с диагнозом 31 – 32 неделя беременности, "Экстракорпоральное оплодотворение". Роженицу прооперировали, операция прошла успешно.

Состояние матери и детей удовлетворительное, в настоящее время они находятся в отделении реанимации.