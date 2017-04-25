Фото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВД

25 апреля 2017, 11:23 Комментарии

С момента установления аппаратуры по видео- и фотофиксации на трассе Бишкек-Кара-Балта выявлено более 82 тыс. нарушений, в том числе по фотофиксации. Об этом 25 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асановна заседании Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. По его словам, нарушения фиксируются в письменной форме, направляются данные, по которым взимаются штрафы. "В бюджет государства поступило более 9 млн сомов", - сказал он.

Также замминистра добавил, что с 2016 года в составе правительства работает комитет, который занимается вопросом внедрения данной программы, создана рабочая группа, куда вошли представители МВД.

"По городам Бишкек, Ош и Каракол проводится анализ для выявления мест, где нужно будет установить аппаратуру. В ближайшее время проект "Безопасный город" заработает", - пообещал К.Асанов.