Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Люди в масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ееЛюди в масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ееПатрульная милиция: Из общего числа ДТП в 2016 году 86% произошли по вине водителяПатрульная милиция: Из общего числа ДТП в 2016 году 86% произошли по вине водителя

Фото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422365-ru.html

Похожие новости

За год МВД заработало 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений

В Кыргызстане из-за теневой экономики в бюджет недопоступает 70 млрд сомов

Из-за свободного движения импорта в рамках ЕАЭС бюджет КР понес потери, заявили в правительстве

МВД Кыргызстана выявило почти 200 подростков, занимающихся бродяжничеством

Пострадавшие в результате авиакатастрофы "Боинга-747" одобрили принцип распределения денег, поступивших на спецсчет МЧС КР

25 апреля 2017, 11:23       Комментарии

С момента установления аппаратуры по видео- и фотофиксации на трассе Бишкек-Кара-Балта выявлено более 82 тыс. нарушений, в том числе по фотофиксации. Об этом 25 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асановна заседании Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. По его словам, нарушения фиксируются в письменной форме, направляются данные, по которым взимаются штрафы. "В бюджет государства поступило более 9 млн сомов", - сказал он.
Также замминистра добавил, что с 2016 года в составе правительства работает комитет, который занимается вопросом внедрения данной программы, создана рабочая группа, куда вошли представители МВД.
"По городам Бишкек, Ош и Каракол проводится анализ для выявления мест, где нужно будет установить аппаратуру. В ближайшее время проект "Безопасный город" заработает", - пообещал К.Асанов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум