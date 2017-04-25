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Активисты намерены самостоятельно реализовать проект "Безопасный город"Активисты намерены самостоятельно реализовать проект "Безопасный город"Фото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВДФото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВД

С начала реализации проекта "Безопасный город" прошло 6-7 лет, сменилось 5 премьеров, 5 глав МВД, 3 мэра, 240 депутатов. Стыдно перед соседями, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422364-ru.html

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25 апреля 2017, 11:30       Комментарии

В Жогорку Кенеше снова подняли вопрос реализации проекта "Безопасный город".
На заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству и регламенту 25 апреля лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов отметил, что с момента начала реализации проекта прошло 6-7 лет.
По его словам, тогда премьер-министром был Омурбека Бабанов, министром внутренних дел - Зарылбек Рысалиев, мэром Бишкека - Иса Омуркулов.
"С тех пор сменилось 5 премьеров, 5 министров, 3 мэра, 2 созыва, 240 депутатов. Стыдно перед соседями. Они строят новые города, а мы внедрить один проект не можем. Когда происходят происшествия, сотрудники милиции ходят по зданиям и просят владельцев камер посмотреть видео", - отметил депутат.
Относительно критики в адрес сотрудников патрульной службы он заявил: "Вместо того, чтобы говорить про их работу, попробуйте на жаре и холоде постоять. Прежде чем требовать, предоставьте им возможность работать".
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков напомнил, что первый тендер по реализации "Безопасного города" выиграла китайская компания. "Но тогда пришел новый министр и отменил итоги торгов. В 2014 году выиграла компания "Силк софт". Однако тогда сказали, что тендер проведен с нарушениями. Сейчас идут судебные процессы. В феврале горсуд оставил в силе решение межрайонного суда. В настоящее время мы ищем доноров, но до решения суда не станем начинать проект. На нас могут подать в суд", - сказал он.
А.Сулайманов подчеркнул, что за эти годы никто не понес ответственности, не получил даже выговора за свои действия по этому вопросу.

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