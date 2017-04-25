25 апреля 2017, 11:15 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Скончалась супруга Аскара Салымбекова - Гульмира Мамбеталиева, сообщили Sputnik Кыргызстан ее родственники.

По словам близких, женщина умерла под утро, после долгой болезни. Мамбеталиева была доктором философских наук, занималась благотворительностью и работала вице-президентом ассоциации "Дордой". Они с мужем воспитали двоих детей.

Аскар Салымбеков - один из богатейших людей в Кыргызстане. По данным СМИ, его состояние составляет от 500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.