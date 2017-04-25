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Скончалась супруга Аскара Салымбекова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422363-ru.html

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25 апреля 2017, 11:15       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Скончалась супруга Аскара Салымбекова - Гульмира Мамбеталиева, сообщили Sputnik Кыргызстан ее родственники.
По словам близких, женщина умерла под утро, после долгой болезни. Мамбеталиева была доктором философских наук, занималась благотворительностью и работала вице-президентом ассоциации "Дордой". Они с мужем воспитали двоих детей.
Аскар Салымбеков - один из богатейших людей в Кыргызстане. По данным СМИ, его состояние составляет от 500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

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