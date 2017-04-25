Люди в масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ее

25 апреля 2017, 11:30 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Неизвестные люди в медицинских масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ее, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Столичная жительница сообщила милиции, что 5-6 человек в масках применили в отношении нее физическую силу, после чего забрали два ноутбука, сотовый телефон, куртку и серебряное кольцо.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" Уголовного кодекса КР. Задержаны 20-летний и 22-летний подозреваемые. Они дали признательные показания, отмечают в милиции. Проводится розыск других соучастников преступления.