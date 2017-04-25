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Люди в масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ее

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422362-ru.html

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25 апреля 2017, 11:30       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Неизвестные люди в медицинских масках ворвались в дом бишкекчанки и ограбили ее, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
Столичная жительница сообщила милиции, что 5-6 человек в масках применили в отношении нее физическую силу, после чего забрали два ноутбука, сотовый телефон, куртку и серебряное кольцо.
Возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" Уголовного кодекса КР. Задержаны 20-летний и 22-летний подозреваемые. Они дали признательные показания, отмечают в милиции. Проводится розыск других соучастников преступления.

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