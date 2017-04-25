ЕАЭС растет, бизнес сможет поставлять товары в третьи страны — ЕЭК

25 апреля 2017, 11:38 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ведет переговоры с третьими государствами, не членами ЕАЭС, о поставках товаров стран-участниц на их рынки, сообщила член коллегии ЕЭК (министр) по торговле Вероника Никишина.

В госрезиденции №1 в Бишкеке проходит международный экономический форум "Развитие экономического пояса Шелкового пути - интенсификация сотрудничества". В рамках форума состоится заседание президиума делового совета ЕАЭС.

По словам Никишиной, ЕЭК исследовала вопрос торговли членов союза с третьими странами и решила провести переговоры. Министр подчеркнула, что это не будут преференциальные соглашения, предусматривающие послабления для зарубежных бизнесменов.

"Это, наоборот, позволит ослабить конкуренцию внутри союза, так как нашему бизнесу будет легче поставлять свою продукцию в третьи страны. Сегодня уже готово торговое соглашение с КНР, которое поможет нашим предпринимателям выйти на китайский рынок", - сказала Никишина.

Переговоры ведутся и с Ираном. Со слов министра торговли, ЕЭК подготовила временное соглашение, согласно которому будет создана зона свободной торговли с этой страной. Кроме того, комиссия настроена на переговоры с Индией и Египтом.