Патрульная милиция: Из общего числа ДТП в 2016 году 86% произошли по вине водителя

25 апреля 2017, 11:19 Комментарии

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе заседания обсуждает вопрос безопасности дорожного движения и внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и -видеофиксации в Бишкеке и Оше.

В ходе заседания стало известно, что в 2016 году зарегистрировано 5868 ДТП, в результате которых погибло 938 человек, травмы различной тяжести получили 1754 человек.

"86% ДТП происходит по вине водителей, из этого числа 42,2% аварий произошло из-за превышения скорости, 20,1% — нарушение ПДД и совершение неправильных маневров, также 14% — это выезд на встречную полосу. И 8,6% ДТП произошли по вине водителя, который находился в нетрезвом состоянии", – сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции Иманалы Саркулов.