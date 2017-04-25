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Фото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВДФото- и видеофиксация на трассе Бишкек–Кара-Балта выявила 82 тыс. нарушений, в бюджет поступило 9 млн сомов, - замглавы МВДЗа год МВД заработало 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушенийЗа год МВД заработало 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений

Патрульная милиция: Из общего числа ДТП в 2016 году 86% произошли по вине водителя

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/patrul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422360-ru.html

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25 апреля 2017, 11:19       Комментарии

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе заседания обсуждает вопрос безопасности дорожного движения и внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и -видеофиксации в Бишкеке и Оше.
В ходе заседания стало известно, что в 2016 году зарегистрировано 5868 ДТП, в результате которых погибло 938 человек, травмы различной тяжести получили 1754 человек.
"86% ДТП происходит по вине водителей, из этого числа 42,2% аварий произошло из-за превышения скорости, 20,1% — нарушение ПДД и совершение неправильных маневров, также 14% — это выезд на встречную полосу. И 8,6% ДТП произошли по вине водителя, который находился в нетрезвом состоянии", – сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции Иманалы Саркулов.

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