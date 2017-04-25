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ЕАЭС растет, бизнес сможет поставлять товары в третьи страны — ЕЭКЕАЭС растет, бизнес сможет поставлять товары в третьи страны — ЕЭКС начала реализации проекта "Безопасный город" прошло 6-7 лет, сменилось 5 премьеров, 5 глав МВД, 3 мэра, 240 депутатов. Стыдно перед соседями, - депутатС начала реализации проекта "Безопасный город" прошло 6-7 лет, сменилось 5 премьеров, 5 глав МВД, 3 мэра, 240 депутатов. Стыдно перед соседями, - депутат

Активисты намерены самостоятельно реализовать проект "Безопасный город"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422359-ru.html

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В Жогорку Кенеше требуют реализации "Безопасного города" в короткие сроки

В парламенте требуют как можно скорее реализовать "Безопасный город"

25 апреля 2017, 11:33       Комментарии

Гражданские активисты написали петицию с требованием в срочном порядке реализовать проект "Безопасный город". Об этом на пресс-конференции заявила одна предприниматель Назира Бейшеналиева.
По ее словам, они провели анализ, который показал, что для реализации проекта требуется 6 месяцев.
"Нужно 6 месяцев, чтобы ввести этот проект, у нас же о нем говорят несколько лет. Мы выступаем как гражданские активисты, как родители, которые отправляют своих детей в школы как на войну. Мы отчитаемся через 6 месяцев о том, как продвигается работа по этому проекту. Один просроченный день – это смерть трех кыргызстанцев", – сказала она.
Как отметил, Айбек Джангазиев каждый день на счету, и медлить в этом вопросе нельзя.
"Важен каждый день. В новости попадают только самые резонансные дела, а аварии каждый день происходят", – сказал он.
Напомним, ранее, после ДТП с участием двух школьников, активисты начали сбор подписей на петиции, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.

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