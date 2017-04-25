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Крыша протекает, стены рушатся. В каких школах учатся дети в Ошской области

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358856_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422358-ru.html

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Депутат Токторов: Школы строят там, где живут родственники депутатов

25 апреля 2017, 11:03       Комментарии

В Араванском районе дети учатся в полуразрушенных школах. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена КР.
23 апреля главный правозащитник Кыргызстана Кубат Оторбаев встретился с детьми из школы-интерната им. А.Тургунова № 23 Араванского района Ошской области и ознакомился с условиями данного учреждения.
Как выяснилось, школу построили в 1962 году и с того времени в ней ни разу не проводили капитальный ремонт. В учреждении воспитываются 264 ученика. Это дети, чьи родители уехали на заработки за границу, и в основном из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На одного ребенка в день государство выделяет всего 60 сомов.
Аналогичная ситуация и в школе в селе Гулбаар. Там обучаются 500 учеников. Она была построена в 1987 году ашарным методом. С того времени школа оказалась без должного внимания со стороны местных органов власти и в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Омбудсмен Кубат Оторбаев выразил обеспокоенность за безопасность детей и потребовал срочно решить вопрос перевода учащихся в другое здание.
Устранение выявленных нарушений Оторбаев взял под личный контроль.

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