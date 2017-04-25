За год МВД заработало 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений

25 апреля 2017, 11:17 Комментарии

За год Министерству внутренних дел поступило 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил замминистра внутренних дел Курсан Асанов на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По его словам, более 82 тыс. нарушений зафиксировали камеры, установленные только по трассе Бишкек - Кара-Балта и в Военно-Антоновке. В итоге в бюджет поступило 9 млн сомов.

Заместитель начальника Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) Иманалы Саркулов отметил, что в первые дни после установления камер они зафиксировали до 500 нарушителей, однако сейчас ежедневно фиксируют около 10 нарушений. "Потому что уже все знают, где камеры находятся", - добавил он.

Отметим, сегодня комитет заслушивает информацию правительства о безопасности дорожного движения и о внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.