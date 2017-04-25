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За год МВД заработало 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358858_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422357-ru.html

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25 апреля 2017, 11:17       Комментарии

За год Министерству внутренних дел поступило 9 млн сомов благодаря видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил замминистра внутренних дел Курсан Асанов на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.
По его словам, более 82 тыс. нарушений зафиксировали камеры, установленные только по трассе Бишкек - Кара-Балта и в Военно-Антоновке. В итоге в бюджет поступило 9 млн сомов.
Заместитель начальника Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) Иманалы Саркулов отметил, что в первые дни после установления камер они зафиксировали до 500 нарушителей, однако сейчас ежедневно фиксируют около 10 нарушений. "Потому что уже все знают, где камеры находятся", - добавил он.
Отметим, сегодня комитет заслушивает информацию правительства о безопасности дорожного движения и о внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.

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