Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 маяПоследний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 маяСМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские ученияСМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения

Если бы реализовали проект "Безопасный город", не пришлось бы искать водителя, сбившего двух школьников, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422356-ru.html

Похожие новости

Активисты намерены самостоятельно реализовать проект "Безопасный город"

С начала реализации проекта "Безопасный город" прошло 6-7 лет, сменилось 5 премьеров, 5 глав МВД, 3 мэра, 240 депутатов. Стыдно перед соседями, - депутат

Причиной участившихся ДТП в Кыргызстане депутаты назвали коррупцию при получении водительских прав

Отменить налоги для производителей возобновляемой энергии — законопроект

Кыргызский фильм "В поисках мамы" начнут показывать в США с 30 апреля

25 апреля 2017, 10:54       Комментарии

Если бы реализовали проект "Безопасный город", не искали бы водителя, сбившего двух школьников. Об этом 25 апреля заявил депутат Калгарбек Баймуратов на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
Депутат, обращаясь к заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову, сказал, что проект "Безопасный город" был инициирован в июне 2012 года, в течение 5 лет судебный процесс не завершается.
"Когда вы реализуете этот проект? Уже проводился тендер, министру вашему не понравилось, он расторг соглашение. Если бы уже реализовали проект, вы бы не искали водителя, сбившего двух школьников", - сказал он.
Замминистра К.Асанов ответил, что в настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде. "В ближайшее время, я думаю, будет решение в положительную сторону", - сказал замглавы МВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум