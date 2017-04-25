Если бы реализовали проект "Безопасный город", не пришлось бы искать водителя, сбившего двух школьников, - депутат

25 апреля 2017, 10:54 Комментарии

Если бы реализовали проект "Безопасный город", не искали бы водителя, сбившего двух школьников. Об этом 25 апреля заявил депутат Калгарбек Баймуратов на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Депутат, обращаясь к заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову, сказал, что проект "Безопасный город" был инициирован в июне 2012 года, в течение 5 лет судебный процесс не завершается.

"Когда вы реализуете этот проект? Уже проводился тендер, министру вашему не понравилось, он расторг соглашение. Если бы уже реализовали проект, вы бы не искали водителя, сбившего двух школьников", - сказал он.

Замминистра К.Асанов ответил, что в настоящее время дело находится на рассмотрении в Верховном суде. "В ближайшее время, я думаю, будет решение в положительную сторону", - сказал замглавы МВД.