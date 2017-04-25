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В Кыргызстан в 2016 году доставлено более двухсот грузов 200 из России

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422355-ru.html

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25 апреля 2017, 11:02       Комментарии

В Кыргызстан в прошлом году из России доставлено более двухсот грузов 200. Об этом 25 апреля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и регламенту сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов.
Депутат Тынчтык Шайназаров ("Онугуу-Прогресс") рассказал, что кыргызская диаспора в России говорила о 400-450 грузах 200.
"Они рассказали о гражданине Таджикистана, который на стройке работал и погиб при ударе током. Его соотечественники отправили тело на родину. Правоохранительные органы, МИД Таджикистана провели проверку и выявили разрывы в проводке. После этого работодатели его родне выплатили большую сумму. Было бы хорошо, если бы наши правоохранительные органы проводили учет, кто и как погиб. Граждане будут рады, если такой интерес хотя бы проявите", - отметил парламентарий.
На что Н.Шерипов ответил, что ведомство проводит проверку. "На территории России работают 9 сотрудников. Более двухсот грузов 200 пришло за год. Компенсация выплачивается", - добавил он.

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