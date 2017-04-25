В Кыргызстан в 2016 году доставлено более двухсот грузов 200 из России

25 апреля 2017, 11:02 Комментарии

В Кыргызстан в прошлом году из России доставлено более двухсот грузов 200. Об этом 25 апреля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и регламенту сообщил статс-секретарь Государственной службы миграции Нурлан Шерипов.

Депутат Тынчтык Шайназаров ("Онугуу-Прогресс") рассказал, что кыргызская диаспора в России говорила о 400-450 грузах 200.

"Они рассказали о гражданине Таджикистана, который на стройке работал и погиб при ударе током. Его соотечественники отправили тело на родину. Правоохранительные органы, МИД Таджикистана провели проверку и выявили разрывы в проводке. После этого работодатели его родне выплатили большую сумму. Было бы хорошо, если бы наши правоохранительные органы проводили учет, кто и как погиб. Граждане будут рады, если такой интерес хотя бы проявите", - отметил парламентарий.

На что Н.Шерипов ответил, что ведомство проводит проверку. "На территории России работают 9 сотрудников. Более двухсот грузов 200 пришло за год. Компенсация выплачивается", - добавил он.