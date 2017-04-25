Нацбанк продолжает покупать дешевеющий доллар

25 апреля 2017, 10:41 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Национальный банк Кыргызстана в понедельник купил на валютном рынке 3 миллиона 510 тысяч долларов, сообщается на сайте финансового регулятора.

Это третья покупка инвалюты Нацбанком в текущем году, все они пришлись на последние семь дней.

Первый выход на валютный рынок НБКР предпринял 18 апреля - тогда он приобрел 8,8 миллиона долларов. Через два дня банк купил 3,85 миллиона. Таким образом, за неделю регулятор приобрел 16 миллионов 160 тысяч долларов.

С начала года официальный курс доллара снизился на два сома - сейчас один "американец" стоит 67,14. За последние семь дней доллар обесценился на 1,14 сома. В обменках курс еще ниже - сегодня американскую валюту покупают по 66,82 сома, а продают по 67,18.

Нацбанк КР проводит интервенции по разным причинам, в том числе для сглаживания колебаний курса валюты. В прошлом году регулятор купил почти 192 миллиона долларов и продал около 150 миллионов.