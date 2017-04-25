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10.59: стыдная история о том, как кыргызстанская семья отдыхала в горах

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422353-ru.html

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Кыргызстанцы будут отдыхать с 5 по 9 мая

Кыргызстанцы будут отдыхать 5 дней подряд в мае

В связи с празднованием майских праздников кыргызстанцы будут отдыхать с 5 по 9 мая

25 апреля 2017, 10:59       Комментарии

Рабочая вакханалия уже заполнила ваши будни? Хочется все бросить и уехать буквально за 15 километров от столицы - в горы?
В минувшие выходные мы так и сделали - поехали в Кегети подышать свежим воздухом и побыть вне зоны действия мобильной сети. Чтобы, как чеширский кот, валяться в траве и балдеть от безделья, наслаждаясь шумом водопада. Но приехали мы и обалдели...
В ущелье отдыхали школьники вместе с родителями. Играли в мяч, орали веселые песни и бегали по горам - все как положено. Делали селфи на фоне зеленых вершин, кричали для видео: "Кыргызстан, я люблю тебя!".
И вот они собрались уезжать. Погрузили в бусик одежду и пледики, а последствия своего пира решили оставить разлагаться прямо на поляне. В ответ на предложение убрать мусор я услышала:
- Это не наши проблемы. Вам надо - вы и убирайте, а мы приехали отдыхать.
- Мусор. Уберите. За собой. Пожалуйста!
- А?!...
Подруга не выдержала и начала собирать в пакеты их срач. Женщины смотрели на нее в недоумении.
- Вот ненормальная, - сказали они, и пошли в свой бусик...
Чопа собрала мусор с поляны, кинула его у себя в багажнике, а потом выкинула на свалку вместе со своими ненужными мешками. А семья из бусика все также смотрела на нее, не понимая, зачем она это делает.
Примерно то же самое произошло вокруг цветка Айгуль в Баткене...
И вот мне кажется, Кыргызстан сегодня это Айгуль, а некоторые люди, как говорится в ролике выше - это пустой синтетический мусор.
Теперь к новостям!
Кыргызстанцы будут отдыхать 5 дней подряд в мае. Рабочий день 8 мая перенесен на 13-е.
Официальное пояснение "Демир Банка" по материалу о воровстве денег с карточек. Ранее в материале несколько клиентов банка сообщили, что с их карточек VISA были украдены средства, деньги выведены третьими лицами.
Искусство на шесте - в Бишкеке пройдет чемпионат по Pole Sport.
Несколько дней назад в шахте "Жыргалан" грунтовые воды привели к обвалу. В результате от внешнего мира оказались отрезаны двое шахтеров. Редакция Sputnik Кыргызстан связалась с одним из спасенных - Кайратом Доргоевым. Он рассказал, что произошло 22 апреля и как они с напарником пережили "подземный плен".
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Про бензин: Аи-95 стоит 42 сома. Девяносто второй продают по 39,5 за литр. "Дизель" оценили в 37,5 сома.
Про погоду: сегодня воздух прогреется до 27 градусов тепла.
В стране 10.59!
С уважением Светлана Федотова!

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