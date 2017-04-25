Разработан план антикоррупционных мероприятий в ФОМС

25 апреля 2017, 10:46 Комментарии

Рабочая группа Совета безопасности обсудила проект детализированного плана антикоррупционных мероприятий в Фонде обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Совбеза.

Напомним, в ведомстве существует 8 коррупционных рисков, связанных с перечислением, перераспределением средств обязательного медицинского страхования, сговором с фармацевтическими компаниями при закупке лекарственных средств, при составлении их перечня.

"Директор фонда Марат Калиев отметил, что ряд антикоррупционных мер потребует дополнительного финансирования, а некоторые меры потребуют больше времени для исполнения, однако ведомство понимает необходимость реализации мероприятий по борьбе с коррупцией", – говорится в сообщении.

В числе рекомендаций Рабочей группы Совета безопасности: размещение на сайте ФОМС информации по финансированию организаций здравоохранения, внедрение электронной системы выписки лекарственных средств в медучреждениях, определение критериев оценки лекарств с целью исключения закупки неэффективных дорогостоящих препаратов. Кроме того, предусмотрены меры законодательного и управленческого характера.