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Разработан план антикоррупционных мероприятий в ФОМС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/razrab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422352-ru.html

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Афиша мероприятий: давай сходим?

25 апреля 2017, 10:46       Комментарии

Рабочая группа Совета безопасности обсудила проект детализированного плана антикоррупционных мероприятий в Фонде обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Совбеза.
Напомним, в ведомстве существует 8 коррупционных рисков, связанных с перечислением, перераспределением средств обязательного медицинского страхования, сговором с фармацевтическими компаниями при закупке лекарственных средств, при составлении их перечня.
"Директор фонда Марат Калиев отметил, что ряд антикоррупционных мер потребует дополнительного финансирования, а некоторые меры потребуют больше времени для исполнения, однако ведомство понимает необходимость реализации мероприятий по борьбе с коррупцией", – говорится в сообщении.
В числе рекомендаций Рабочей группы Совета безопасности: размещение на сайте ФОМС информации по финансированию организаций здравоохранения, внедрение электронной системы выписки лекарственных средств в медучреждениях, определение критериев оценки лекарств с целью исключения закупки неэффективных дорогостоящих препаратов. Кроме того, предусмотрены меры законодательного и управленческого характера.

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