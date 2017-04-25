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Новости Кыргызстана

10.59: стыдная история о том, как кыргызстанская семья отдыхала в горах10.59: стыдная история о том, как кыргызстанская семья отдыхала в горахЕсли бы реализовали проект "Безопасный город", не пришлось бы искать водителя, сбившего двух школьников, - депутатЕсли бы реализовали проект "Безопасный город", не пришлось бы искать водителя, сбившего двух школьников, - депутат

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/posled...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422351-ru.html

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Если бы реализовали проект "Безопасный город", не пришлось бы искать водителя, сбившего двух школьников, - депутат

25 апреля 2017, 10:57       Комментарии

Последний звонок пройдет в школах 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение тторжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.
"Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования, заведующим районными и городскими отделами образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников, в целом усилить административную ответственность за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий. Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение последнего звонка в школах", – говорится в сообщении.

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