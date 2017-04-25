Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 25 мая

25 апреля 2017, 10:57 Комментарии

Последний звонок пройдет в школах 25 мая. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказ запрещает директорам школ денежные и иные сборы на проведение тторжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

"Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образования, заведующим районными и городскими отделами образования поручено организовать круглосуточные дежурства ответственных работников, в целом усилить административную ответственность за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий. Администрации школ, классные руководители и председатели родительских комитетов будут нести персональную ответственность за проведение последнего звонка в школах", – говорится в сообщении.