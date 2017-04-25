Причиной участившихся ДТП в Кыргызстане депутаты назвали коррупцию при получении водительских прав

25 апреля 2017, 11:08 Комментарии

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе заседания обсуждает вопрос безопасности дорожного движения и внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и -видеофиксации в Бишкеке и Оше.

Во время обсуждений стало известно, что на сегодня в Бишкеке функционирует 210 автошкол.

"В марте проведена проверка и из общего числа 108 школ отвечают полученной лицензии. 102 школам дано поручение провести работу по устранению недочетов, через месяц снова будет проверка", – сообщил заместитель начальника Главного управления патрульной милиции Иманалы Саркулов.

В свою очередь депутат Улугбек Ормонов ("Бир Бол") отметил, что, по его мнению, количество автошкол в городе намного больше.

"Я думаю их намного больше чем 210 школ. Вот раньше все было в одних руках у МВД, они сами учили, права выдавали, а теперь одни учат, другие права выдают. Я думаю одна из причин аварий — это то, что многие покупают водительские права", – сказал он.

С ним согласился депутат Эмиль Токтошев ("Ата Мекен") и заявил, что в автошколах сплошь коррупция.

"Вы только статистку даете каждый год, но не говорите о путях решения проблем. Согласно вашей статистике ежегодно на дорогах в ДТП погибают тысячи людей. Это большая цифра! Для решения нужна полная реформа системы. Я вчера отправил своего помощника в автошколу и там оказывается можно 1 тыс. сомов дать и сразу пойти экзамены сдавать. Можно вообще не посещать школу и получить права. МВД нужно взять автошколы под свой контроль! У нас нет тех, кто бы не сдал экзамены на права, все 100% получают права", – заявил он.

По мнению депутатов МВД должны вернуть в свое ведение функцию выдачи водительских удостоверений.