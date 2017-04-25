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Состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358855_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422349-ru.html

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25 апреля 2017, 10:37       Комментарии

24 апреля состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
В ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили перспективные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и обменялись мнениями по самым актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграции на Евразийском пространстве.

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