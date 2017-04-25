Состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным

25 апреля 2017, 10:37 Комментарии

24 апреля состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили перспективные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и обменялись мнениями по самым актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграции на Евразийском пространстве.