СМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения

25 апреля 2017, 10:48 Комментарии

Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения в районе Вонсан. Как передаёт RT со ссылкой на источники "Рёнхап", учения приурочены к 85-й годовщине дня основания армии.

По некоторым данным, на учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Южная Корея разработала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций Северной Кореи.