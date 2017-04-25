Правительство представит отчет о деятельности за 2016 год комитету по госустройству

25 апреля 2017, 9:40 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 апреля, представит отчет о работе правительства за 2016 год комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно Конституции, премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе правительства страны.

"Отчет премьер-министра пройдет обсуждение во фракциях и комитетах парламента, после чего будет вынесен на заседание Жогорку Кенеша. Ранее Жээнбеков представил отчет коалиции фракций парламентского большинства, комитет по соцвопоросам и фракции Республика – Ата Журт", которые одобрили документ, признав его удовлетворительным", – говорится в сообщении.