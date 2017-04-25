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Правительство представит отчет о деятельности за 2016 год комитету по госустройству

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422346-ru.html

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25 апреля 2017, 9:40       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 25 апреля, представит отчет о работе правительства за 2016 год комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно Конституции, премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе правительства страны.
"Отчет премьер-министра пройдет обсуждение во фракциях и комитетах парламента, после чего будет вынесен на заседание Жогорку Кенеша. Ранее Жээнбеков представил отчет коалиции фракций парламентского большинства, комитет по соцвопоросам и фракции Республика – Ата Журт", которые одобрили документ, признав его удовлетворительным", – говорится в сообщении.

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