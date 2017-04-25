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Бишкекчанин выиграл у знатоков игры "Что? Где? Когда?" 80 тыс. рублей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422344-ru.html

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Милиция прокомментировала селфи бишкекчан за рулем

25 апреля 2017, 10:02       Комментарии

Системный администратор из Бишкека Рысбек Курманов выиграл у знатоков игры "Что? Где? Когда?" 80 тысяч рублей. Его вопрос был задан в эфире 23 апреля.
Рысбек задал следующий вопрос: "О ком испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна сказал "Она похожа на мечущуюся в поисках сердца стрелу".
Среди вариантов ответа знатоков были кардиограмма, помада. Алена Повышева ответила, что писатель говорил о страстно танцующей женщине. Правильным же ответом была ласточка.
Вопрос Рысбека Курбанова с 43.30 минуты.

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