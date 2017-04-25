Бишкекчанин выиграл у знатоков игры "Что? Где? Когда?" 80 тыс. рублей

25 апреля 2017, 10:02 Комментарии

Системный администратор из Бишкека Рысбек Курманов выиграл у знатоков игры "Что? Где? Когда?" 80 тысяч рублей. Его вопрос был задан в эфире 23 апреля.

Рысбек задал следующий вопрос: "О ком испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна сказал "Она похожа на мечущуюся в поисках сердца стрелу".

Среди вариантов ответа знатоков были кардиограмма, помада. Алена Повышева ответила, что писатель говорил о страстно танцующей женщине. Правильным же ответом была ласточка.

Вопрос Рысбека Курбанова с 43.30 минуты.