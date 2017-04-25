В Парагвае полсотни бандитов совершили дерзкое ограбление

25 апреля 2017, 9:41 Комментарии

В городе Сьюдад-дель-Эсте совершено самое крупное ограбление в истории Парагвая. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Преступная группа, состоящая примерно из 50 человек, 24 апреля совершила нападение на службу инкассации. Бандиты были хорошо вооружены. Они убили одного охранника и еще одного ранили, а чтобы попасть в учреждение, взорвали стены строения. Покидая место ограбления, они подожгли множество припаркованных возле него автомобилей, чтобы преградить путь правоохранителям.

Местные СМИ сообщают, что добычей налетчиков стали мешки с деньгами, в которых находилось в общей сложности около 40 миллионов долларов. Официального подтверждения этой информации нет.

Злоумышленники скрылись в соседней Бразилии. В настоящее время идет операция по их розыску и задержанию, в ней задействована и бразильская полиция.