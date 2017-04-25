Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Обама впервые после ухода с поста президента выступил перед публикойОбама впервые после ухода с поста президента выступил перед публикойПравительство представит отчет о деятельности за 2016 год комитету по госустройствуПравительство представит отчет о деятельности за 2016 год комитету по госустройству

В Парагвае полсотни бандитов совершили дерзкое ограбление

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358850_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422343-ru.html

Похожие новости

Девушка совершила наезд на пешехода и уехала в кино — патрульная милиция

ГКНБ: Задержан боевик, который планировал совершить теракт в День Победы

На сотрудника УПМ совершили автонаезд, однако нарушителя отпустили с миром

Милиция Бишкека раскрыла преступную схему по ограблению квартир с участием квартиросъемщиц

С.Жээнбеков сегодня совершит рабочий визит в Ошскую область

25 апреля 2017, 9:41       Комментарии

В городе Сьюдад-дель-Эсте совершено самое крупное ограбление в истории Парагвая. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.
Преступная группа, состоящая примерно из 50 человек, 24 апреля совершила нападение на службу инкассации. Бандиты были хорошо вооружены. Они убили одного охранника и еще одного ранили, а чтобы попасть в учреждение, взорвали стены строения. Покидая место ограбления, они подожгли множество припаркованных возле него автомобилей, чтобы преградить путь правоохранителям.
Местные СМИ сообщают, что добычей налетчиков стали мешки с деньгами, в которых находилось в общей сложности около 40 миллионов долларов. Официального подтверждения этой информации нет.
Злоумышленники скрылись в соседней Бразилии. В настоящее время идет операция по их розыску и задержанию, в ней задействована и бразильская полиция.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум