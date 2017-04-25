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Жертвой оползня в селе Арсланбап уже стал третий человекЖертвой оползня в селе Арсланбап уже стал третий человекОбама впервые после ухода с поста президента выступил перед публикойОбама впервые после ухода с поста президента выступил перед публикой

В Венесуэле во время акций протеста погибли еще 3 человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358852_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422342-ru.html

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25 апреля 2017, 9:54       Комментарии

Протесты в Венесуэле, направленные против президента страны Николаса Мадуро, вновь привели к жертвам. По данным генеральной прокуратуры, распространенным во вторник, 25 апреля, погибли еще три человека, передает DW. Как сообщают официальные лица, один из погибших, застреленный в городе Мерида, был сторонником правительства Мадуро. Другой, находящийся в оппозиции к правительству, был убит в Баринасе. Оба города находятся на западе страны.
Общее количество жертв протестных акций, длящихся уже несколько недель, достигло двадцати четырех. Среди убитых есть как минимум один подросток. Сотни людей получили ранения. Уличные мероприятия продолжаются по всей стране.
В понедельник, 24 апреля, Мадуро объявил, что готов провести ранее отложенные местные выборы, не назвав при этом конкретных сроков. Президент Венесуэлы также высказался за восстановление диалога между правительством и оппозицией. Переговоры, которые проводились при посредничестве Ватикана, в декабре завершились крахом. При этом в правительстве категорически исключили вероятность досрочных президентских выборов.
Уже несколько месяцев Венесуэла находится в глубоком политическом кризисе. Консервативная и правая оппозиция обвиняет главу государства в серьезных экономических проблемах и требует проведения референдума об отстранении Мадуро, чьи полномочия истекают в 2018 году.

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