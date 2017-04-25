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Скончалась жена Аскара СалымбековаСкончалась жена Аскара СалымбековаВ Венесуэле во время акций протеста погибли еще 3 человекаВ Венесуэле во время акций протеста погибли еще 3 человека

Жертвой оползня в селе Арсланбап уже стал третий человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358848_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422341-ru.html

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Снег, горы и звездное небо. Что можно встретить по дороге на юг Кыргызстана

25 апреля 2017, 9:56       Комментарии

В минувшие выходные в селе Арсланбап сошел оползень, который накрыл четырех человек. Мужчины в это время прочищали водные стоки. В течение нескольких часов велись поисково-спасательные работы. Один человек был обнаружен мертвым. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Двое были доставлены в реанимацию.
У М.у.Ж., 1993 г.р. и У.К., 1962 г.р., медики диагностировали синдромы длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, переломы костей таза и бедер, а также у одного из них была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма.
Врачи бились до последнего за жизнь М.у.Ж., 1993 г.р, но из-за травм, несовместимых с жизнью, вчера, 24 апреля, в 20.13 он скончался. У второго госпитализированного состояние по-прежнему тяжелое.
"Сейчас его состояние тяжелое, мы делаем все возможное. Всем нуждающимся в медицинской помощи оказывают амбулаторную помощь. Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет. Врачи и средний медицинский персонал дежурят круглосуточно", - сообщил координатор по здравоохранению Джалал-Абадской области Маматжан Миянов.

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