Жертвой оползня в селе Арсланбап уже стал третий человек

25 апреля 2017, 9:56 Комментарии

В минувшие выходные в селе Арсланбап сошел оползень, который накрыл четырех человек. Мужчины в это время прочищали водные стоки. В течение нескольких часов велись поисково-спасательные работы. Один человек был обнаружен мертвым. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Двое были доставлены в реанимацию.

У М.у.Ж., 1993 г.р. и У.К., 1962 г.р., медики диагностировали синдромы длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, переломы костей таза и бедер, а также у одного из них была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма.

Врачи бились до последнего за жизнь М.у.Ж., 1993 г.р, но из-за травм, несовместимых с жизнью, вчера, 24 апреля, в 20.13 он скончался. У второго госпитализированного состояние по-прежнему тяжелое.

"Сейчас его состояние тяжелое, мы делаем все возможное. Всем нуждающимся в медицинской помощи оказывают амбулаторную помощь. Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет. Врачи и средний медицинский персонал дежурят круглосуточно", - сообщил координатор по здравоохранению Джалал-Абадской области Маматжан Миянов.