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Отменить налоги для производителей возобновляемой энергии — законопроект

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422339-ru.html

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В 2016 году только одного чиновника уволили из-за недобора налогов

25 апреля 2017, 9:29       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. На пять лет предлагают освободить от налога на прибыль производителей возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проект документа с изменениями в законодательство в сфере ВИЭ внесен в парламент.
Инициаторы - ряд депутатов Жогорку Кенеша - напомнили, что проекты по освоению ВИЭ становятся масштабнее, а цены на технологии постоянно снижаются. Необходимо развивать отрасль в Кыргызстане по ряду причин: дефицит электроэнергии и последующий импорт, риски неисполнения обязательств по проекту САSА-1000 в 2020 году (поставки мощностью 1300 МВт). Также это позволит создать новые рабочие места и улучшит энергообеспечения сельских населенных пунктов республики.
"Производители электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, освобождаются от налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения прибыли", - говорится в законопроекте.
В действующей редакции прописаны преференции для производителей, когда у них будут покупать электроэнергию в 2,1-6 раз больше максимального тарифа на все время окупаемости. В законопроекте предлагается оставить большинство коэффициентов (2,1-3,5), которые будут действовать 10 лет. Единственная разница по коэффициентам на солнечную энергию с до 3,5. Но в любом случае у нее будет самая высокая покупная цена.

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