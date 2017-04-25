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Фигурант дела о теракте в метро Петербурга отрицает свою вину

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/figura...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422338-ru.html

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ГКНБ: Задержан боевик, который планировал совершить теракт в День Победы

В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракт на День Победы на территории СНГ

25 апреля 2017, 9:20       Комментарии

У следователей нет доказательств причастности гражданина Таджикистана Содика Ортикова к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом на слушаниях в Мосгорсуде заявил его адвокат. Юрист утверждает, что оружие, найденное при обыске по делу Ортикова, не принадлежит его подзащитному, который жил в одной квартире с соседями.
Сам Ортиков также заявил о своей невиновности, настаивая, что до ареста он работал поваром и зарабатывал на жизнь "честным трудом".
Содик Ортиков был задержан 6 апреля в Москве. Следователи утверждают, что при обыске в его квартире были найдены пистолет, две тротиловые шашки и граната. В настоящее время Ортиков находится под арестом по обвинению в терроризме и незаконном приобретении и хранении оружия.
Напомним, 3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством. Организатором теракта, по данным правоохранительных органов, является Аброр Азимов. Сам Азимов не признает вину, в настоящее время он находится в СИЗО.
Всего по делу о теракте в Петербурге задержаны 10 человек.

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