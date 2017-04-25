В Туркмении бомжи и проститутки пробудут в наркодиспансерах до конца Азиады

25 апреля 2017, 9:22 Комментарии

Полиция Ашхабада начала очередную акцию по задержанию лиц без определенного места жительства (бомжей) и лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

Проверяются подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов, где обычно прячутся бомжи. "Охотятся" полицейские и на женщин, занимающихся проституцией, сообщает издание "Хроника Туркменистана".

Задержанных отправляют в Дашогузский наркологический диспансер. Обычно там их держат 1-2 месяца, но сейчас, как сообщают источники, их будут держать там до завершения Азиады-2017, то есть до конца сентября.

По данным Радио "Азатлык" (Туркменской редакции Радио "Свобода"), задерживают в том числе и просто бедно одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют в свой регион.

Ранее ХТ сообщала о нечеловеческих условиях содержания асоциальных элементов в полицейских участках, наркодиспансерах и ЛТП.