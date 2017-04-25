Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Состоялся телефонный разговор Атамбаева и ПутинаСостоялся телефонный разговор Атамбаева и ПутинаФигурант дела о теракте в метро Петербурга отрицает свою винуФигурант дела о теракте в метро Петербурга отрицает свою вину

В Туркмении бомжи и проститутки пробудут в наркодиспансерах до конца Азиады

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358847_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422336-ru.html

Похожие новости

Trend: Индия нацелена на укрепление взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном - президент

Спикер ЖК обсудил вопросы сотрудничества с послом Туркменистана в Кыргызстане

Ч.Турсунбеков и посол Туркменистана в КР обсудили вопросы сотрудничества

В Кыргызстане объявлен конкурс на эскиз статуэтки Международного Азиатского кинофестиваля

Кубок АФК: "Дордой" уступил чемпиону Туркменистана

25 апреля 2017, 9:22       Комментарии

Полиция Ашхабада начала очередную акцию по задержанию лиц без определенного места жительства (бомжей) и лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.
Проверяются подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов, где обычно прячутся бомжи. "Охотятся" полицейские и на женщин, занимающихся проституцией, сообщает издание "Хроника Туркменистана".
Задержанных отправляют в Дашогузский наркологический диспансер. Обычно там их держат 1-2 месяца, но сейчас, как сообщают источники, их будут держать там до завершения Азиады-2017, то есть до конца сентября.
По данным Радио "Азатлык" (Туркменской редакции Радио "Свобода"), задерживают в том числе и просто бедно одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют в свой регион.
Ранее ХТ сообщала о нечеловеческих условиях содержания асоциальных элементов в полицейских участках, наркодиспансерах и ЛТП.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум