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Кортеж премьер-министра Гаити сбил двух подростков и не остановился

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358849_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422335-ru.html

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25 апреля 2017, 9:30       Комментарии

Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана сбил двух подростков в городе Ле-Ке, который находится на юго-западе страны, сообщает Росбалт со ссылкой на AP.
Отмечается, что подростки ехали на мотоцикле. В результате столкновения один из подростков скончался по дороге в больницу. Другого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.
В настоящее время неизвестно, что стало причиной ДТП. Не исключается версия того, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.
По данным агентства, после дорожно-транспортного происшествия кортеж не остановился, что вызвало возмущение местных жителей. В знак протеста они начали жечь автомобильные шины.
Лафонтан ехал на юго-запад страны, где в результате ливней оказались затоплены несколько районов. Наводнения унесли жизни не менее четырех человек.

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