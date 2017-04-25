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Прогноз погоды: Бишкек радуется солнечному днюПрогноз погоды: Бишкек радуется солнечному днюПоколение Next планирует собраться в Бишкек для обсуждения будущего КРПоколение Next планирует собраться в Бишкек для обсуждения будущего КР

Искусство на шесте — в Бишкеке пройдет чемпионат по Pole Sport

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422334-ru.html

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Поколение Next планирует собраться в Бишкек для обсуждения будущего КР

25 апреля 2017, 8:53       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В Бишкеке пройдет восьмой Республиканский чемпионат по шестовой акробатике, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан организатор конкурса Ольга Чжао Тун Кун.
30 апреля в Русском театре драмы состоится турнир по Pole Sport. Спортсмены будут выступать в 11 категориях:
<li>Baby - 6-8 лет;</li> <li>Pole Kids Art - 10-12 лет;</li> <li>Pole Kids Sport - 10-12 лет;</li> <li>Юниоры - 13-16 лет;</li> <li>Любители-1 - 8 месяцев занятий (без танцевальной и спортивной подготовки);</li> <li>Любители-2 - от 8 месяцев до 1,5 лет занятий (либо участники, имеющие спортивный или танцевальный опыт);</li> <li>Pole Artistic;</li> <li>Pole Acrobatic;</li> <li>Artistic+ - от 35 лет и старше;</li> <li>Мужчины;</li> <li>Дуэты.</li> Чемпионат будут судить аккредитованные судьи из Международной федерации пилонного спорта IPSF. Победители смогут представлять Кыргызстан на международной арене.

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