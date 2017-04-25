Скончался один из выживших после оползня Джалал-Абаде — Минздрав

25 апреля 2017, 9:05 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Один из пострадавших при оползне в Джалал-Абаде скончался из-за травм несовместимых с жизнью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Трагедия произошла 23 апреля примерно в 17.15 в селе Арстанбап Базар-Коргонского района. Обвалилась земля у края горы и накрыла четверых человек, которые в это время чинили трубопровод от горного родника. Местные жители извлекли из-под завалов двоих человек и госпитализировали их. Через время нашли третьего, он скончался по дороге в больницу. Через несколько часов нашли четвертого, но он был уже мертв.

По данным Минздрава, 23 апреля двое пострадавших были доставлены в территориальную больницу Базар-Коргона.

"У 24-летнего парня диагностированы синдром длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, переломы костей таза и бедер. У второго пострадавшего - 55-летнего мужчины диагностированы синдром длительного раздавливания, травматический шок тяжелой степени, перелом бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма", - пояснили в пресс-службе.

Пострадавшие были госпитализированы в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Был проведен консилиум врачей с участием хирурга, сосудистого хирурга, травматолога из Джалал-Абадской областной объединенной больницы.

"Несмотря на все усилия врачей из-за травм несовместимых с жизнью 24 апреля в 20.13 скончался молодой парень. У второго пострадавшего состояние остается очень тяжелым", - сказано в сообщении.

По словам координатора по здравоохранению по Джалал-Абадской области Маматжана Миянова, недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения нет. Врачи и средний медицинский персонал дежурят круглосуточно.