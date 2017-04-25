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Студенты КГМА заняли 15 призовых мест на научной конференции в Казахстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422332-ru.html

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25 апреля 2017, 9:06       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Учащиеся Кыргызской государственной медицинской академии заняли 15 призовых мест на Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Конференция проходила 20-21 апреля в Казахском национальном медицинском университете (Алматы). Участвовали более 750 медиков из восьми стран: России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
"Впервые в истории КГМА ее студенты стали призерами сразу в трех секциях международной конференции, заняв три первых и одно второе место", - говорится в сообщении.
Учащиеся Медакадемии победили в следующих секциях:
<ul> <li>неврология и психиатрия (первое место - Майрам Эрнисова);</li> <li>общественное здравоохранение (первое место - Азиза Исмаилова, второе - Анна Шаповалова);</li> <li>постерные доклады (первое место - Даяна Нажмудинова).</li> </ul> Проректор по клинической работе КазНМУ Айдос Доскалиев отметил отличную подготовку и интересные научные исследования кыргызстанских студентов, поблагодарив за это ректора КГМА Индиру Кудайбергенову, научных руководителей и весь профессорско-преподавательский состав вуза.

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