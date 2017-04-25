Поколение Next планирует собраться в Бишкек для обсуждения будущего КР

25 апреля 2017, 8:48 Комментарии

Форум граждан Кыргызстана "Мне не все равно/Мага баары бир эмес" уже третий год организует встречи активистов страны. В этот раз обсуждение нацелено на вовлечение поколения Next (Следующего) в решении общественно-политических вызовов, стоящих перед Кыргызстаном.

Стоит отметить, в так называемое поколение Next входят не только молодые умы страны, но вполне зрелые граждане. Форум будет проходить 26-27 апреля в Бишкеке. Конкретной тематики обсуждения насущных проблем в Кыргызстане нет, главное - это смотреть в будущие не через консервативную призму, уверены организаторы мероприятия.

"Мы хотим обсудить вопросы развития страны, какие ценности сейчас доминируют в обществе, каким образом молодежи нужно будет вовлекаться, чтобы формировать собственное видение будущего страны и участвовать в нем. Каких-то определенных тем мы не ставим, а больший упор делаем на то, чтобы смотреть на жизнь свежим взглядом. И это, скорее всего, возможно через увлечение молодежи", - сообщил руководитель международной сравнительной политики АУЦА Медет Тулегенов.