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Поколение Next планирует собраться в Бишкек для обсуждения будущего КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358785_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422330-ru.html

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Искусство на шесте — в Бишкеке пройдет чемпионат по Pole Sport

25 апреля 2017, 8:48       Комментарии

Форум граждан Кыргызстана "Мне не все равно/Мага баары бир эмес" уже третий год организует встречи активистов страны. В этот раз обсуждение нацелено на вовлечение поколения Next (Следующего) в решении общественно-политических вызовов, стоящих перед Кыргызстаном.
Стоит отметить, в так называемое поколение Next входят не только молодые умы страны, но вполне зрелые граждане. Форум будет проходить 26-27 апреля в Бишкеке. Конкретной тематики обсуждения насущных проблем в Кыргызстане нет, главное - это смотреть в будущие не через консервативную призму, уверены организаторы мероприятия.
"Мы хотим обсудить вопросы развития страны, какие ценности сейчас доминируют в обществе, каким образом молодежи нужно будет вовлекаться, чтобы формировать собственное видение будущего страны и участвовать в нем. Каких-то определенных тем мы не ставим, а больший упор делаем на то, чтобы смотреть на жизнь свежим взглядом. И это, скорее всего, возможно через увлечение молодежи", - сообщил руководитель международной сравнительной политики АУЦА Медет Тулегенов.

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