Volkswagen показал в Шанхае беспилотный концепт-кар Sedric

25 апреля 2017, 8:59 Комментарии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group в рамках Автосалона в Шанхае 2017 показал беспилотный концепт-кар Sedric, лишенный базовых органов управления. Кратко о Sedric рассказывает издание N +1 со ссылкой на сайт концерна.

Сообщество автомобильных инженеров (SAE) определяет степень возможной автоматизации вождения по шкале от 0 до 5, в которой 0 - полное отсутствие автоматизации, а 5 - беспилотный автомобиль, в принципе не подразумевающий участия человека в передвижении. Volkswagen Group впервые представила концепт-карт Sedric на Женевском автосалоне в марте 2017 года, и позиционирует его как автомобиль с технологией беспилотного вождения 5 уровня.

Sedric - это четырехместный пассажирский беспилотный автомобиль, построенный на модульной платформе MEB. Концепция использования Sedric предполагает каршеринг - при необходимости пользователь вызывает свободный автомобиль, который самостоятельно приезжает на вызов. Внутри машины нет руля и педалей, поскольку концепт не предполагает возможности ручного управления, а управлению маршрутом осуществляется с помощью голосовых команд.

В рамках Шанхайского автосалона кроме демонстрации концепт-кара представители концерна Volkswagen Group также объявили о партнерстве с китайским стартапом Mobvoi. Предполагается, что компании будут совместно работать над созданием "технологий голосового управления автомобилем с помощью искусственного интеллекта".

Стоит отметить, концепт-кары практически никогда не доходят до реализации в коммерческом виде и используются для демонстрации технологий и дизайна. Тем не менее, существуют компании, которые заняты разработкой реальных проектов беспилотных автомобилей. В частности, беспилотные автомобили разрабатывают Waymo (бывший проект Google Self-Driving Car), Baidu, Volvo, Nissan, Tesla, NVIDIA, Drive.ai, Uber, Toyota, Ford, General Motors и некоторые другие компании.