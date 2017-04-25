Кыргызский фильм "В поисках мамы" начнут показывать в США с 30 апреля

25 апреля 2017, 8:28 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Ограниченный показ кинофильма "В поисках мамы" в США начнется 30 апреля, сообщил на своей странице в Instagram продюсер ленты Майкл Арк.

"Показ фильма начнется с 30 апреля в театре Los Angeles Convention Center", - отмечается на постере к картине.

О намерении представить фильм соотечественникам, проживающим в Америке, заявляли ранее в интервью Sputnik Кыргызстан его создатели. Помимо ограниченного показа в трех крупнейших городах США - Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, - продюсеры планируют впустить картину и в широкий прокат. По их словам, сейчас готовится дубляж на английском языка для широкого показа в США.

Это третья полнометражная лента Руслана Акуна, режиссера фильма "Салам, Нью-Йорк!", поставившего рекорд в Бишкеке по кассовым сборам в 2013 году. Фильм "В поисках мамы" рассказывает об одаренном мальчике Азамате, который отправился в Соединенные Штаты искать маму. Несмотря на хорошую память, Азамат не может вспомнить ее лица. В Лос-Анджелесе мальчик встречает Данияра, и начинаются их увлекательные приключения.

Главные роли в фильме исполнили кыргызстанские актеры Азамат Уланов и Жениш Майрамбек уулу, телеведущий и певец из Казахстана Тауекел Мусилим, а также американец Майкл Мапонго.