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Не стучите в двери! — даават хотят запретить законом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422326-ru.html

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25 апреля 2017, 8:40       Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В Кыргызстане могут законодательно запретить даават, это предусмотрено в законопроекте "О свободе вероисповедания и религиозных организациях", который уже вынесен на общественное обсуждение.
Если документ одобрят, незаконная миссионерская деятельность в стране будет наказуема.
"Запрещается неправомерный прозелитизм, обход квартир и домов с целью распространения своих религиозных взглядов, а также любая незаконная миссионерская деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, понесут ответственность согласно административному законодательству", - говорится в сравнительной таблице к проекту закона.
Документом также предлагается запретить распространение в Кыргызстане литературы, аудио-, видеофайлов и других носителей материалов религиозного характера без прохождения соответствующей государственной экспертизы и религиозное обучение без лицензирования образовательной деятельности.

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