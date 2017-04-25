Не стучите в двери! — даават хотят запретить законом

25 апреля 2017, 8:40 Комментарии

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. В Кыргызстане могут законодательно запретить даават, это предусмотрено в законопроекте "О свободе вероисповедания и религиозных организациях", который уже вынесен на общественное обсуждение.

Если документ одобрят, незаконная миссионерская деятельность в стране будет наказуема.

"Запрещается неправомерный прозелитизм, обход квартир и домов с целью распространения своих религиозных взглядов, а также любая незаконная миссионерская деятельность. Лица, виновные в нарушении этого правила, понесут ответственность согласно административному законодательству", - говорится в сравнительной таблице к проекту закона.

Документом также предлагается запретить распространение в Кыргызстане литературы, аудио-, видеофайлов и других носителей материалов религиозного характера без прохождения соответствующей государственной экспертизы и религиозное обучение без лицензирования образовательной деятельности.