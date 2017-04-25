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Разработчики создали систему анализа образа жизни и возможных опасностей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358818_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422325-ru.html

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Нужную сумму для перевозки тела погибшего в США кыргызстанца на родину собрали - фонд

25 апреля 2017, 8:08       Комментарии

Стартаперы из Индии создали Fedo - платформу, которая анализирует ежедневные привычки пользователя и на основе полученных данных предсказывает грозящие ему опасности и болезни, сообщает vc.ru.
По словам разработчиков сервиса, многие жители городов даже не догадываются, что у них есть риск развития гипертонии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний - пока эти заболевания не достигнут определённой стадии. Создатели системы хотят обезопасить пользователей от подобных неожиданностей и помочь им уберечь себя от проблем со здоровьем.
Пока проект продаёт свои услуги другим компаниям - страховым и государственным организациям, крупным корпорациям. В будущем создатели планируют разработать и индивидуальное решение, которым смогут пользоваться обычные покупатели.

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