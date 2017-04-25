Разработчики создали систему анализа образа жизни и возможных опасностей

25 апреля 2017, 8:08 Комментарии

Стартаперы из Индии создали Fedo - платформу, которая анализирует ежедневные привычки пользователя и на основе полученных данных предсказывает грозящие ему опасности и болезни, сообщает vc.ru.

По словам разработчиков сервиса, многие жители городов даже не догадываются, что у них есть риск развития гипертонии, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний - пока эти заболевания не достигнут определённой стадии. Создатели системы хотят обезопасить пользователей от подобных неожиданностей и помочь им уберечь себя от проблем со здоровьем.

Пока проект продаёт свои услуги другим компаниям - страховым и государственным организациям, крупным корпорациям. В будущем создатели планируют разработать и индивидуальное решение, которым смогут пользоваться обычные покупатели.