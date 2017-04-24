Готовь сани летом. Энергетики приступили к подготовке очередного ОЗП

25 апреля 2017, 8:19 Комментарии

Энергетики приступили к подготовке очередного осенне-зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Так, на текущий год запланировано проведение капитального ремонта линий электропередачи протяженностью более 200 км и более 1 200 единиц оборудования подстанций. Также будет проведен текущий ремонт более 6 300 км линий электропередачи и более 20 тыс. единиц оборудования подстанций. Кроме того, планируется проведения ремонта производственных зданий и сооружений во всех областях республики. В настоящее время ведутся подготовительные работы по комплектации запасных частей.

В 2017 году будет завершена реализация Проекта "Улучшение электроснабжения городов Бишкек и Ош", финансируемого Исламским Банком Развития, в рамках которого ведется реконструкция подстанций 110 кВ "Кызыл-Аскер", "Восточная", "Кара-Суу" и построена ВЛ 220 кВ к подстанции 220 кВ "Ала-Арча".

По проекту Азиатского Банка Развития "Развитие сектора энергетики" будут завершены работы по монтажу выключателей, трансформаторов тока и напряжения, КРУН 6-10 кВ, волоконно-оптической линии связи и внедрению системы SCADA.

Также будут выполнены работы по реконструкции, модернизации и строительству энергообъектов, в том числе замена выключателей и аккумуляторных батарей, установка трансформаторов и другие.