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Китайская пара построила в доме склеп для собственного погребения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358815_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422323-ru.html

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25 апреля 2017, 8:29       Комментарии

Семейная пара из китайской провинции Юньнань построила в своем доме два склепа, где после смерти супруги планируют быть погребенными, пишет Рамблер/новости со ссылкой на местный сайт "Юньнань ван".
Сообщается, что пожилые супруги в возрасте старше 80 лет построили в своем доме в округе Чжаотун два отдельных склепа еще 30 лет назад. Один из них расположен в жилой комнате дома, второй в спальне.
Отмечается, что у пожилой пары нет детей. По словам главы семьи Лю Сянъу, так как у них нет наследников, кому бы достался дом после их смерти, строение сможет защитить их склепы от дождя и ветра. Он также добавил, что у них с супругой существует договоренность, согласно которой после смерти одного из супругов и его похорон в склепе, второй продолжит жить в их доме.

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