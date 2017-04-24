В Кыргызстане проживают всего 647 ветеранов Великой Отечественной войны

25 апреля 2017, 8:30 Комментарии

По данным Министерства труда и социального развития на 1 апреля в Кыргызстане проживают 647 ветеранов ВОВ.

Из них инвалидов ВОВ - 176 человек, участников ВОВ – 418 человек, несовершеннолетних узников концлагерей – 25 и 28 блокадников Ленинграда.

Семей погибших воинов в ВОВ – 12, тружеников тыла – 3 164 человека, трудоармейцев – 8, вдов инвалидов ВОВ – 1 352, вдов участников ВОВ – 2045, вдовы блокадников Ленинграда - два человека.

Стоит отметить, соцподдержка ветеранов военного времени осуществляется в виде ежемесячных и ежегодных выплат. С января 2010 года граждане данной категории получают денежную компенсацию взамен льгот в размере

<li>7000 сомов - инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;</li><li>2000 сомов - трудоармейцы и труженики тыла с инвалидностью;</li><li>1000 сомов - вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.</li>

Кроме того, в ведомстве отметили, что инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей, начиная с 2010 года, стали получать ежемесячную пожизненную стипендию президента с учетом надбавки в размере 10 тысяч сомов.