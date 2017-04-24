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За три месяца 2,3 тыс. мигрантов из Кыргызстана приняли гражданство РоссииЗа три месяца 2,3 тыс. мигрантов из Кыргызстана приняли гражданство РоссииКитайская пара построила в доме склеп для собственного погребенияКитайская пара построила в доме склеп для собственного погребения

В Кыргызстане проживают всего 647 ветеранов Великой Отечественной войны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358814_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422322-ru.html

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25 апреля 2017, 8:30       Комментарии

По данным Министерства труда и социального развития на 1 апреля в Кыргызстане проживают 647 ветеранов ВОВ.
Из них инвалидов ВОВ - 176 человек, участников ВОВ – 418 человек, несовершеннолетних узников концлагерей – 25 и 28 блокадников Ленинграда.
Семей погибших воинов в ВОВ – 12, тружеников тыла – 3 164 человека, трудоармейцев – 8, вдов инвалидов ВОВ – 1 352, вдов участников ВОВ – 2045, вдовы блокадников Ленинграда - два человека.
Стоит отметить, соцподдержка ветеранов военного времени осуществляется в виде ежемесячных и ежегодных выплат. С января 2010 года граждане данной категории получают денежную компенсацию взамен льгот в размере
<li>7000 сомов - инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;</li><li>2000 сомов - трудоармейцы и труженики тыла с инвалидностью;</li><li>1000 сомов - вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.</li>
Кроме того, в ведомстве отметили, что инвалиды и участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей, начиная с 2010 года, стали получать ежемесячную пожизненную стипендию президента с учетом надбавки в размере 10 тысяч сомов.

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