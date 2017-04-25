Positiff: Продолжительные майские праздники, тройняшки в Оше и выжившие в шахте

25 апреля 2017, 8:00 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день.
На майские праздники кыргызстанцы будут отдыхать 5 дней подряд.
Нерабочий день 13 мая переносится на рабочий день 8 мая для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.
Впервые юный хоккеист из Кыргызстана Асан Абдыгулов успешно прошел отбор в команду "СКА-Стрельня" из Санкт-Петербурга (Россия).
6-летний игрок столичного клуба "Бишкек" Асан Абдыгулов принимал участие в двух турнирах в составе команда "СКА-2010". Он провел 9 игр, забросил 17 шайб и был признан лучшим нападающим турнира.
Благодаря плановой иммунизации, проводимой в Кыргызстане, заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями снижается: не регистрируется полиомиелит с 1993 года, дифтерия - с 2012 года, тогда как другие инфекции доведены до единичных случаев.
С 24 по 30 апреля по всей стране пройдет неделя иммунизации при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН. По инициативе ВОЗ такая неделя проводится в 50 странах мира, потому что в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями иммунизация имеет важное значение для здоровья всего населения.
Россия готова списать $240 млн долга, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев. Сегодня госдолг КР превышает $3 млрд 780 млн и удерживается на уровне 53% к ВВП, рассказал он.
Таджикская модель Фатима Мирзахонова получила корону за победу всего конкурса International Fashion House, а также ей присудили победу в номинациях Super model 2017 и Grand Prix Miss Asia Beauty 2017. Третьим призом стал сертификат на 1000 евро и приглашения на конкурс красоты в Монако и в Москву.
В городском родильном доме Оша 23 апреля родились тройняшки. 34-летняя женщина родила трех девочек, весом 2 кг 30 граммов, 2 кг 340 граммов и 2 кг 800 граммов.
Выжившие.
Двоих жителей Ак-Суйского района, оказавшихся заблокированными в шахте на месторождении Жыргалан, спасли.
Из-за большого набора воды шахтеры Кайрат Доргоев и Азамат Тойматов оказались заблокированными в шахте.
В течение недели по республике ожидается ясная погода.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +3...+8
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: 0...+5
днем: +15...+20
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +28...+30.