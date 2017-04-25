Positiff: Продолжительные майские праздники, тройняшки в Оше и выжившие в шахте

25 апреля 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! АКИpress представляет подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за прошедший день.

На майские праздники кыргызстанцы будут отдыхать 5 дней подряд.

Нерабочий день 13 мая переносится на рабочий день 8 мая для работников организаций, учреждений и предприятий, работающих по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.

Впервые юный хоккеист из Кыргызстана Асан Абдыгулов успешно прошел отбор в команду "СКА-Стрельня" из Санкт-Петербурга (Россия).

6-летний игрок столичного клуба "Бишкек" Асан Абдыгулов принимал участие в двух турнирах в составе команда "СКА-2010". Он провел 9 игр, забросил 17 шайб и был признан лучшим нападающим турнира.

Благодаря плановой иммунизации, проводимой в Кыргызстане, заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями снижается: не регистрируется полиомиелит с 1993 года, дифтерия - с 2012 года, тогда как другие инфекции доведены до единичных случаев.

С 24 по 30 апреля по всей стране пройдет неделя иммунизации при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН. По инициативе ВОЗ такая неделя проводится в 50 странах мира, потому что в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями иммунизация имеет важное значение для здоровья всего населения.

Россия готова списать $240 млн долга, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев. Сегодня госдолг КР превышает $3 млрд 780 млн и удерживается на уровне 53% к ВВП, рассказал он.

Таджикская модель Фатима Мирзахонова получила корону за победу всего конкурса International Fashion House, а также ей присудили победу в номинациях Super model 2017 и Grand Prix Miss Asia Beauty 2017. Третьим призом стал сертификат на 1000 евро и приглашения на конкурс красоты в Монако и в Москву.

В городском родильном доме Оша 23 апреля родились тройняшки. 34-летняя женщина родила трех девочек, весом 2 кг 30 граммов, 2 кг 340 граммов и 2 кг 800 граммов.

Выжившие.

Двоих жителей Ак-Суйского района, оказавшихся заблокированными в шахте на месторождении Жыргалан, спасли.

Из-за большого набора воды шахтеры Кайрат Доргоев и Азамат Тойматов оказались заблокированными в шахте.

В течение недели по республике ожидается ясная погода.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 25 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +3...+8

днем: +15...+20

Нарынская область

ночью: 0...+5

днем: +15...+20

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +28...+30.