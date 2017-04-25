Negatiff: Убийство бабушки из-за денег, "пощечина" в туризме и оползень в Сузакском районе

25 апреля 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

Парень из 12 микрорайона Бишкека признался в том, что вместе с друзьями убил свою бабушку из-за денег.

"С его слов, за несколько дней до преступления он встречался со своими знакомыми "Д" и "Р". На встрече предложил украсть деньги у бабушки, у которой есть свои сбережения. После чего подозреваемый Р.Т. вместе с "Р" вошли в квартиру и нанесли ножевые ранения, когда пожилая женщина спала. Из квартиры злоумышленники похитили 6 000 сомов, два сотовых телефона и компьютерные принадлежности", - сообщили в милиции.

В Иссык-Атинском районе Чуйской области на объездной дороге 23 апреля произошло ДТП, сообщил очевидец Федор.

По его словам, грузовик вылетел с трассы, еще немного он упал бы в реку.

Госкомитет нацбезопасности 8 апреля задержал члена международной террористической организации А.Ф., 1994 года рождения, гражданина Кыргызстана, уроженца Жалал-Абадской области.

В 2016 году А.Ф., находясь за рубежом, был завербован членами МТО для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии.

Автомашина Toyota Land Cruiser возле Дома правительства 23 апреля сбила велосипедистку, сообщил очевидец.

В Сузакском районе Жалал-Абадской области сошел оползень. В сельском округе Кара-Алма 23 апреля в 12:30 на 5 км автодороги Кара-Алма-Таран-Базар сошел оползень примерным объемом 400 м3. Движение было перекрыто.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) назвал "пощечиной" 115 место Кыргызстана среди 136 стран по туризму в рейтинге World Economic Forum.

"Оказывается, есть индексы по туризму тоже - безопасность дорог. Вы видите, каждый день сколько ДТП. Я думаю, в обществе большое недовольство безопасностью дорог. Второе - вопросы безопасности. Третье - инфраструктура. По туалетам проблемы, посмотрите на гостиницы - 4-5 звезды получили, говорят, но не достигают соответствующего уровня. В-четвертых, по туризму та же проблема мусора, в Иссык-Кульской области какие проблемы. Если каждый айыл окмоту не будет бороться с экологическими проблемами и мусором, туризм не будет развиваться. Мы провели Всемирные Игры кочевников. По тому же кок-бору должны календарь составить и на сайт повесить на английском и русском языках, в каких регионах будет проведено. Я думаю, туристы будут интересоваться и приезжать", - сказал депутат.