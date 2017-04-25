Состоялся телефонный разговор А.Атамбаева с В.Путиным

25 апреля 2017, 8:10 Комментарии

Телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным состоялся 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили перспективные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграции на Евразийском пространстве.