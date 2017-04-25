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Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧСНеобходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧС

В Бишкеке состоялись первые межмидовские кыргызско-кувейтские политические консультации

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422316-ru.html

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25 апреля 2017, 0:26       Комментарии

В Бишкеке 24 апреля состоялись первые межмидовские кыргызско-кувейтские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызстана Эмиля Кайкиева и Кувейта А. Аль-Саида. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а именно перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Был рассмотрен широкий круг вопросов поступательного развития традиционно дружественных кыргызско-кувейтских отношений, включая регулярные политические контакты, в том числе в рамках ООН, ОИС и других международных организаций, дальнейшие шаги по наращиванию деловой кооперации и гуманитарных связей, активизации сотрудничества в энергетической, транспортной и иных областях.
"Стороны также подробно обсудили вопросы региональной безопасности, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, представляющих взаимный интерес", - сказали в пресс-службе.

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