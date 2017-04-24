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Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422315-ru.html

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24 апреля 2017, 23:14       Комментарии

Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов. Об этом 24 апреля сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на селекторном совещании.
По его словам, в настоящее время ведется паспортизация больших рек. "На опыте рек Кок-Арт и Кара-Ункур мы видим, что дамбы, построенные в 1970-80 годах, уже непригодны к эксплуатации. Такие проблемы могут возникнуть и в других реках страны. Представители МЧС распределены по всем областям, будем работать в этом направлении", - сказал он.
К.Боронов также отметил, что из-за таяния снега в горах, паводковых дождей повышается уровень воды на реках, водохранилищах и водоемах, что представляет опасность селевых потопов.
По словам министра, в настоящее время на реках Кок-Арт, Кара-Ункур-Сай в Жалал-Абадской области, а также реках Жазы, Зергер повышается уровень воды. "Вода выходит за берега рек и вызывает угрозу смыва сельхозучастков и подтопления близлежащих жилых домов. В связи с этим ведутся необходимые работы по предотвращению и предупреждению чрезвычайных случаев. Сейчас вся сложившаяся ситуация по республике под контролем", - рассказал К.Боронов.

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