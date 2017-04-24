24 апреля 2017, 21:58 Комментарии

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Министерстве труда и соцразвития.

В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 130 тыс. 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя.

Все дети-сироты живут в опекунских семьях. 113 тыс. 944 ребенка получают пенсии по случаю утери кормильца, остальные - ежемесячное социальное пособие. Среди получателей пособий - 1 тыс. 30 являются сиротами.

На заседании Общественного совета МТСР отмечалось, что главной задачей ведомства является формирование для каждого ребенка семейного окружения.

За три года кыргызстанцы усыновили 3 тыс. 72 ребенка. Еще 3 тыс. 110 детей были переданы под опеку. В фостерные семьи с 2014 года были размещены 54 ребенка.

На сегодняшний день в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные дети воссоединены с семьями или переданы на усыновление.