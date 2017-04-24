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6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422314-ru.html

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24 апреля 2017, 21:58       Комментарии

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Министерстве труда и соцразвития.
В настоящее время в Кыргызстане насчитывается 130 тыс. 229 детей-сирот или имеющих только одного родителя.
Все дети-сироты живут в опекунских семьях. 113 тыс. 944 ребенка получают пенсии по случаю утери кормильца, остальные - ежемесячное социальное пособие. Среди получателей пособий - 1 тыс. 30 являются сиротами.
На заседании Общественного совета МТСР отмечалось, что главной задачей ведомства является формирование для каждого ребенка семейного окружения.
За три года кыргызстанцы усыновили 3 тыс. 72 ребенка. Еще 3 тыс. 110 детей были переданы под опеку. В фостерные семьи с 2014 года были размещены 54 ребенка.
На сегодняшний день в девяти фостерных семьях воспитывается 17 детей, остальные дети воссоединены с семьями или переданы на усыновление.

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