"Король ринга" — видеоподборка лучших ударов кыргызстанца Физиева

24 апреля 2017, 21:44 Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Тайский бойцовский клуб Phuket Top Team, за который выступает кикбоксер из КР Рафаэль Физиев, представил на своей официальной странице в Facebook видеонарезку лучших боев кыргызстанца.

В минувшую субботу Физиев, недавно удививший мир трюком Нео из "Матрицы", снова поразил соцсети, одержав победу над тайским чемпионом Йодпаяком Ситсонгпинонгом. На седьмой секунде второго раунда кыргызстанец отправил соперника в нокаут.

"У Рафаэля Физиева, известного под псевдонимом Атаман, действительно тяжелые руки и сокрушительные удары", - отмечается в описании к видео.

Рафаэль Физиев сейчас проживает в Пхукете (Таиланд), он заключил контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На его счету 21 профессиональный поединок и уже 18 побед.

В феврале в социальных сетях стал популярным ролик, на котором Физиев во время боя уклоняется от удара в манере Нео из фильма "Матрица" - герой фантастического боевика таким образом уходил от пуль. Физиев же наклоном корпуса назад избежал удара ногой.

Интервью с кыргызстанцем Рафаэлем Физиевым, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>