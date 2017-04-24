Доллар США: 67.4719 (-0.3231) 
Евро: 72.3198 (-0.6886) 
Золото: 40.89 $/гр (-0.31) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителяБрюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу ГалкинаБрюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

"Король ринга" — видеоподборка лучших ударов кыргызстанца Физиева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422313-ru.html

Похожие новости

Необходимо провести паспортизацию рек и водоемов Кыргызстана для снижения потопов, - глава МЧС

6,5% детей в Кыргызстане являются сиротами или имеют одного родителя

Брюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

Глава МИД Кыргызстана и замминистра иностранных дел Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

Дарига Назарбаева на встрече с депутатам Кыргызстана: КПП "Кордай" стал границей дружбы двух стран (фоторепортаж)

24 апреля 2017, 21:44       Комментарии

БИШКЕК, 24 апр - Sputnik. Тайский бойцовский клуб Phuket Top Team, за который выступает кикбоксер из КР Рафаэль Физиев, представил на своей официальной странице в Facebook видеонарезку лучших боев кыргызстанца.
В минувшую субботу Физиев, недавно удививший мир трюком Нео из "Матрицы", снова поразил соцсети, одержав победу над тайским чемпионом Йодпаяком Ситсонгпинонгом. На седьмой секунде второго раунда кыргызстанец отправил соперника в нокаут.
"У Рафаэля Физиева, известного под псевдонимом Атаман, действительно тяжелые руки и сокрушительные удары", - отмечается в описании к видео.
Рафаэль Физиев сейчас проживает в Пхукете (Таиланд), он заключил контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На его счету 21 профессиональный поединок и уже 18 побед.
В феврале в социальных сетях стал популярным ролик, на котором Физиев во время боя уклоняется от удара в манере Нео из фильма "Матрица" - герой фантастического боевика таким образом уходил от пуль. Физиев же наклоном корпуса назад избежал удара ногой.
Интервью с кыргызстанцем Рафаэлем Физиевым, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум