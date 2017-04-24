Брюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

24 апреля 2017, 21:03 Комментарии

Как рассказал отец Нурмухамеда, Асылбек Урманов, у юного таланта имеется своя страничка в соцсети "Одноклассники", куда они загружают видео и фотографии.

"Я как-то наткнулся на официальную страницу детской передачи "Лучше всех". Ознакомившись с условиями участия, заполнил и отправил анкету. Через пару дней с нами связались представители этой телепрограммы", - рассказал Урманов.

Первый раз Нурмухамеда привели в спортивный зал, когда ему было всего три года.

"Я заметил, что ему легко даются прыжки с высоты 2-3 метров. Это же увидел и тренер Алишер Сыдыков, порекомендовавший записать сына в спортзал", - продолжил отец.

В пять лет мальчик стал заниматься каратэ, сегодня он является обладателем оранжевого пояса. По словам тренера Жоомарта Медербек уулу, это большое достижение для такого возраста.

"Мы заметили его способности в первые же дни. Очень талантливый мальчик - схватывает все с первого показа. Иногда даже демонстрирует приемы, которые не входят в программу его тренировок", - отметил тренер.

Отец Нурмухамеда сообщил, что сыну уже поступили предложения принять участие в украинском и китайском детских шоу талантов.

Помимо маленького каратиста, участницами российского телевизионной передачи стали сестры-близнецы Айпери и Нурпери Тургуналиевы, покорившие соцсети зажигательным танцем под песню узбекской группы "Божалар" во время празднования Нооруза. Этот танец стал хитом в кыргызстанских и казахстанских соцсетях.