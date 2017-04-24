Брюс Ли из Кыргызстана — как 7-летний каратист поразил шоу Галкина

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Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422311-ru.html

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24 апреля 2017, 21:03       Комментарии

Как рассказал отец Нурмухамеда, Асылбек Урманов, у юного таланта имеется своя страничка в соцсети "Одноклассники", куда они загружают видео и фотографии.
"Я как-то наткнулся на официальную страницу детской передачи "Лучше всех". Ознакомившись с условиями участия, заполнил и отправил анкету. Через пару дней с нами связались представители этой телепрограммы", - рассказал Урманов.
Первый раз Нурмухамеда привели в спортивный зал, когда ему было всего три года.
"Я заметил, что ему легко даются прыжки с высоты 2-3 метров. Это же увидел и тренер Алишер Сыдыков, порекомендовавший записать сына в спортзал", - продолжил отец.
В пять лет мальчик стал заниматься каратэ, сегодня он является обладателем оранжевого пояса. По словам тренера Жоомарта Медербек уулу, это большое достижение для такого возраста.
"Мы заметили его способности в первые же дни. Очень талантливый мальчик - схватывает все с первого показа. Иногда даже демонстрирует приемы, которые не входят в программу его тренировок", - отметил тренер.
Отец Нурмухамеда сообщил, что сыну уже поступили предложения принять участие в украинском и китайском детских шоу талантов.
Помимо маленького каратиста, участницами российского телевизионной передачи стали сестры-близнецы Айпери и Нурпери Тургуналиевы, покорившие соцсети зажигательным танцем под песню узбекской группы "Божалар" во время празднования Нооруза. Этот танец стал хитом в кыргызстанских и казахстанских соцсетях.

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