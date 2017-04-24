Глава МИД Кыргызстана и замминистра иностранных дел Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

24 апреля 2017, 20:08 Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев 24 апреля принял директора Департамента Азии в ранге заместителя министра иностранных дел Кувейта Али Сулаймана Аль-Саида. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Кувейт в декабре 2015 года.

Были затронуты вопросы кыргызско-кувейтского сотрудничества и перспективы его развития в будущем. В частности, проведение межправкомиссии, продвижение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и расширение договорно-правовой базы между странами.

Стороны выразили удовлетворение итогами проведенных первых кыргызско-кувейтских межмидовских политических консультаций.