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Глава МИД Кыргызстана и замминистра иностранных дел Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422310-ru.html

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24 апреля 2017, 20:08       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев 24 апреля принял директора Департамента Азии в ранге заместителя министра иностранных дел Кувейта Али Сулаймана Аль-Саида. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Кувейт в декабре 2015 года.
Были затронуты вопросы кыргызско-кувейтского сотрудничества и перспективы его развития в будущем. В частности, проведение межправкомиссии, продвижение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах и расширение договорно-правовой базы между странами.
Стороны выразили удовлетворение итогами проведенных первых кыргызско-кувейтских межмидовских политических консультаций.

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